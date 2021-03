Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Wohnung + Sachbeschädigung beim Jugendhaus

Landkreis Osterholz (ots)

Einbruch in Wohnung

Osterholz-Scharmbeck. In der Mozartstraße öffneten derzeit unbekannte Täter bereits in der Zeit zwischen dem 02.03.2021 und dem 16.03.2021 gewaltsam eine Eingangstür zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus. Ob die Unbekannten Beute erlangen konnten, ist bisher nicht bekannt. Hinweise dazu nimmt die Polizei unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Sachbeschädigung beim Jugendhaus

Osterholz-Scharmbeck. In der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag beschädigten derzeit unbekannte Täter ein Insektenhotel, mehrere Terrakottatöpfe und einen Blumenkübel im Garten eines Jugendhauses in der Straße "Am Pumpelberg". Zeugen werden gebeten, die Polizei in Osterholz-Scharmbeck (04791/3070) zu kontaktieren.

