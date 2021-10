Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brennender Bauwagen - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Auffahrunfall mit über 30.000 Euro Sachschaden

Am Montagabend hat sich in der Stuttgarter Straße ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Ein 20-jähriger Lenker eines BWM sowie ein 18-jährige Mercedes-Fahrer befuhren gegen 20:00 Uhr hintereinander den rechten Fahrstreifen der Stuttgarter Straße Richtung Schwäbisch Gmünd. Am Ende der rechten Fahrspur, kurz vor der Einmündung in die Schreinerstraße, musste der vorausfahrende 18-Jährige sein Fahrzeug stark abbremsen, da es ihm aufgrund des Verkehrs nicht möglich war, auf die linke Fahrspur zu wechseln. Der BMW-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr auf den abbremsenden Mercedes auf. Durch den Anstoß prallte der Mercedes noch auf einen weiteren, auf dem dortigen Parkstreifen abgestellten VW Golf. Der beiden Fahrer sowie die jeweiligen Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mindestens 32.000 Euro geschätzt.

Hüttlingen: Geparktes Auto gestreift

Gegen 13:55 Uhr fuhr ein 50-jähriger LKW-Fahrer im Filderweg in Richtung Kirchofweg. Dabei kam er zu weit nach links und streifte einen am linken Fahrbahnrand geparkten Anhänger. Der geschätzte Sachschaden am LKW beläuft sich auf etwa 500 Euro, am Anhänger entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Riesburg: An Kreuzung aufgefahren

Rund 3.000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 14:30 Uhr auf der Hauptstraße entstanden. Ein 32-jähriger Golf-Fahrer und ein 38-jähriger Lenker eines VW waren in Fahrtrichtung Bopfingen unterwegs. Der 32-Jährige wollte nach links in die Bahnhofstraße abbiegen und bremste hierzu sein Fahrzeug ab. Dies bemerkte der 37-Jährige zu spät und fuhr auf den Golf auf.

Aalen/Wasseralfingen: Brennender Bauwagen

Ein Bauwagen ist am Montag gegen 16 Uhr beim Sportplatz Am Schönbach in Brand geraten. Nach ersten Einschätzungen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Durch den Einsatz der Feuerwehr Aalen, die mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort kamen, konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Der entstandene Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Passanten, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Aalen unter Telefon 07361/5240 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell