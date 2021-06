Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Räder von Aufliegern abmontiert

Vreden (ots)

Jeweils das rechte mittlere Rad haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Vreden an zwei Aufliegern der Marke Schmitz Cargobull entwendet. Abgespielt hat sich das Geschehen an der Straße Heckebree. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus. Tel. (02561) 9260.

