Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - In Geräteraum eingedrungen

Stadtlohn (ots)

Verwüstet haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag den Geräteraum eines Sportvereins in Stadtlohn. Die Täter machten sich in dem Raum an mehreren Schließfächern zu schaffen, ebenso an Trainingsgegenständen wie Parcoursstangen, Bällen, Hütchen und Leibchen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Tatort liegt auf einem Vereinsgelände an der Straße Losberg. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell