Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Täter wollten in altes Stellwerk eindringen

Reken (ots)

In ein ehemaliges Stellewerk der Bahn wollten zwei Unbekannte am Mittwoch in Bahnhof Reken eindringen. Die Täter machten sich gegen 23.20 Uhr an der Tür des Gebäudes an der Straße Aeckern zu schaffen, als ein Zeuge sie ansprach. Die Beiden flüchteten daraufhin in Richtung Wibbeltstraße. Bei ihnen handelte es sich um einen Mann von mindestens 1,80 Meter Größe sowie eine Frau mit langen blonden Haaren, bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen und eine Handtasche tragend. Die Kripo in Borken bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell