Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Verkehrsschild entwendet

Reken (ots)

Mehrere Jugendliche haben in der Nacht zum Freitag in Bahnhof Reken ein Verkehrszeichen entwendet. Ein Zeuge hatte gegen 02.50 Uhr beobachtet, wie sich eine vier- bis fünfköpfige Gruppe an der Bahnhofstraße an dem Schild zu schaffen machte. Zudem knickten die Täter den Pfosten eines anderen Verkehrszeichens um. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

