POL-VIE: Kempen: Zum Säubern der Fahrbahn war das nun nicht gedacht....(Foto)

Von einem lauten Knall wurde am Montag gegen 09:10 Uhr ein 41-jähriger Rheurdter auf der Arnoldstraße aufgeschreckt. Er war in Höhe der Hausnummer 13 mit Reinigungsarbeiten betraut und hatte das Putzgerät für eine Pause vor seinem Fahrzeug abgelegt. Aus dem Parkplatz, so schilderte es der Handwerker, sei ein silberfarbener Pkw-Kombi auf die Arnoldstraße eingebogen und habe das Reinigungsgerät nebst Kabel mitgerissen. Obwohl der Rheurdter seinem Putzgerät und dem flüchtenden Pkw hinterher rannte, fuhr der Wagen mit seiner "Beute" weiter in Richtung Arnoldstraße und bog hinter dem Bahnübergang nach rechts auf die Straße Am Bahnhof ab. Dort verlor das Fahrzeug seine Fracht, die durch den Unfall stark lädiert wurde. Die Polizei bittet Zeugen der ungewöhnlichen Fahrbahnsäuberung, sich beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden./ah (971)

