Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Autofahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Willich: (ots)

Mit schweren Verletzungen musste eine 32-jährige Autofahrerin aus Willich ins Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei fuhr die Frau am Montag gegen 05:40 Uhr auf der L 443 außerhalb geschlossener Ortschaft in Richtung Krefeld. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie einige zig Meter hinter der Einmündung Fellerhöfe nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte vor einen Straßenraum. Die Fahrerin wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden./ah (968)

