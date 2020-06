Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Diebe suchen Schreibwarengeschäft auf

Karlsruhe (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht zum Sonntag, zunächst über die Eingangstür eines Schreibwarengeschäftes in der Karlsruher Straße in Linkenheim gewaltsam einzudringen. Als sie an der Tür scheiterten, schlugen sie kurzer Hand die Verglasung ein und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Hier entwendeten die Eindringlinge mehrerer Stangen Zigaretten. Ob die Diebe noch weiter Wertgegenstände an sich nahmen, bedarf der weiteren Ermittlung.

Zeuge werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer 0721-967180 zu melden.

