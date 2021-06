Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbruch in Gaststätte

Rhede (ots)

In der Nacht zum Donnerstag drangen Einbrecher in eine Gaststätte am Kirchplatz ein. Der oder die Täter hatten dazu ein Fenster aufgebrochen und im Inneren des Gebäudes auch eine Verbindungstür. Entwendet wurde nach dem jetzigen Ermittlungsstand nichts. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell