POL-BOR: Schöppingen-Eggerode - Von der Fahrbahn abgekommen

Schöppingen (ots)

Mit ihrem Wagen überschlagen hat sich am Mittwoch eine Autofahrerin Schöppingen-Eggerode. Dazu war es gegen 11.05 Uhr in der Bauerschaft Heven auf der Landesstraße 582, Schöppinger Straße, gekommen: Die 79-Jährige war dort in Richtung Schöppingen unterwegs. Vermutlich aufgrund eines internistischen Vorfalls verlor die Schöppingerin die Kontrolle über den Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau in ein Krankenhaus, in das sie zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde. Der Sachschaden beträgt circa 5.200 Euro.

