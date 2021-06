Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Pedelecfahrer schwer verletzt

Reken (ots)

Schwere Verletzungen hat ein 19 Jahre alter Pedelecfahrer am Mittwoch in Groß Reken bei einem Unfall erlitten. Der Rekener befuhr gegen 19.25 Uhr die Steinstraße in abschüssiger Richtung, geriet an die Bordsteinkante und fiel über den Lenker auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell