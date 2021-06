Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Pedelecfahrerin leicht verletzt

Stadtlohn (ots)

Eine Autofahrerin hat am Dienstag in Stadtlohn eine Pedelecfahrerin erfasst. Diese erlitt leichte Verletzungen. Eine 56-jährige Autofahrerin aus Stadtlohn war gegen 17.00 Uhr aus Richtung Eschstraße kommend auf dem Mühlenweg unterwegs. An der Einmündung zur Vredener Straße erfasste sie die von rechts kommende 39-Jährige. Die Stadtlohnerin hatte mit ihrem Pedelec den in ihrer Fahrtrichtung links liegenden Radweg an der Vredener Straße in Richtung Weerseloer Straße befahren. Die Verletzte wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 250 Euro.

