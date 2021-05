Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - In den Fahrradkorb gegriffen - Polizei sucht roten Kleinwagen

Geseke (ots)

Eine Gesekerin befuhr am Mittwoch (26. Mai), gegen 12 Uhr, mit ihrem Fahrrad die Turmgasse aus Richtung Calenhof kommend in Richtung Westmauer. In ihrem Fahrradkorb führte sie ihre schwarze Leder-Einkaufstasche mit. Als neben ihr plötzlich ganz langsam ein roter Kleinwagen mit HSK-Kennzeichen herfuhr, bemerkte sie noch, wie der Beifahrer seinen Arm aus dem Fenster streckte. Dann gab der Fahrer Gas und bog in die Straße "Westmauer" ab. Zu Hause stellte sie fest, dass ihr die Einkaufstasche samt Geldbörse entwendet worden ist. Sie geht davon aus, dass der Beifahrer ihr die Einkaufstasche aus dem Fahrradkorb gezogen hatte. Den Beifahrer beschreibt sie als circa 35 Jahre alt mit stabiler Figur und dunkler Kleidung. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder der Identität des Beifahrers machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

