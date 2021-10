Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Unfallflucht

In der Eberhardstraße ereignete sich in der Nacht zum Dienstag eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Pkw Ford Transit und verursachte an diesem einen Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Wer Hinweise auf den geflüchteten Unfallfahrer geben kann, sollte sich bitte bei der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 melden.

Winnenden: Radfahrer übersehen

Eine 65-jährige Citroen-Fahrerin befuhr am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr in Schelmenholz die Straße Waiblinger Berg und stieß an der Einmündung zur K 1911 mit einem vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer zusammen. Der Radfahrer schleuderte über das Auto und verletzte sich leicht. Am Rad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell