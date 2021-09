Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Weitere Katalysatoren gestohlen

Ludwigshafen (ots)

In der Wredestraße wurden zwischen dem 11.09.2021, 20 Uhr, und dem 12.09.2021, 13:30 Uhr, die Katalysatoren von drei Autos gestohlen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in und rund um die Wredestraße machen konnten. Die Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwighafen 1 (Tel.: 0621-963 2122) in Verbindung zu setzen.

