Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Renitente Ladendiebin 11.09.2021, 17:45 Uhr

Ludwigshafen (ots)

Eine 49-jährige Frau wurde am Samstagnachmittag, dabei beobachtet, wie sie in einem Drogeriemarkt in der Prinzregentenstraße mehrere Artikel im Wert von 165 Euro entwendete. Vor dem Markt wurde sie schließlich durch eine Angestellte angesprochen, woraufhin die Diebin handgreiflich wurde und zu flüchten versuchte. Nachdem sie jedoch bemerkte, dass die Polizei bereits auf dem Weg war, sah sie ihr Fehlverhalten ein und begab sich mit der Angestellten in den Markt, um auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

