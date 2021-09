Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einkauf beim Bäcker endet in körperlicher Auseinandersetzung 11.09.2021, 10:15 Uhr

Ludwigshafen (ots)

Eine 33-Jährige und eine 43-Jährige gerieten am Samstagvormittag in einer Bäckereifiliale in der Carl-Bosch-Straße zunächst in einen verbalen Streit. Nachdem beide ihre Einkäufe getätigt hatten, verlagerte sich der Streit auf die Straße, wo es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, sowie zu gegenseitigen Beleidigungen kam. Gegen beide Frauen wurden Strafverfahren eingeleitet.

