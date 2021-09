Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zweiradfahrer entzieht sich Polizeikontrolle 12.09.2021, 05:30 Uhr

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen fielen einer Polizeistreife auf dem Berliner Platz in Ludwigshafen zwei Motorroller auf, welche ohne Beleuchtung fuhren. Die Fahrer der beiden Roller beschleunigten ihre Motorroller beim Erkennen der Polizeistreife und wollten sich der Kontrolle entziehen. Ein Motorroller flüchtete durch die Heny-Roos-Passage in Richtung Rheinuferstraße. Der zweite Motorroller, auf welchem sich noch ein Sozius befand, flüchtete in Richtung Mundenheimer Straße und sollte dort einer Kontrolle unterzogen werden. Der Motorrollerfahrer reagierte auf die Anhaltesignale nicht und flüchtete durch mehrere Straßen der Innenstadt. An einer Kreuzung stieg der Sozius ab und flüchtete zu Fuß. Der Fahrer des Motorrollers setzte seine Flucht fort und konnte im Bereich der Kaiser-Wilhelm-Straße gestoppt werden. Hier versuchte der Fahrer, ein 15 Jähriger aus Frankenthal, zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch durch die Polizei eingeholt werden. Da der Fahrer alkoholisiert war, wurde er zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Aufgrund fehlender Fahrerlaubnis wurde zusätzlich zu der Trunkenheitsfahrt ein Ermittlungsverfahren aufgrund Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Wie der 15jährige in den Besitz des Motorrollers kam, bedarf weiterer Ermittlungen. Der Motorroller wurde sichergestellt und abgeschleppt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche seinen Erziehungsberechtigten überstellt.

