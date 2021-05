Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto auf Einkaufszentrum-Parkplatz angefahren (03.05.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Einen geparkten Mitsubishi angefahren hat ein Autofahrer am Montag im Zeitraum zwischen 9.30 Uhr und 10.45 Uhr auf der Dieselstraße. Ein unbekannter Autofahrer streifte einen Mitsubishi Space am hinteren rechten Kotflügel. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Dürrheim, Telefon 07726 93948-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell