Motorradfahrer auf der B 27

Kirchheim am Neckar bei Unfall leicht verletzt; Abbiegeunfall auf der L 1129 - Gemarkung Ludwigsburg

Ludwigsburg

Kirchheim am Neckar: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen musste der Rettungsdienst am Mittwoch einen 63-jährigen Motorradfahrer in ein Krankenhaus bringen, nachdem er gegen 09:10 Uhr auf der Bundesstraße 27 in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der 63-Jährige fuhr zunächst auf der Landesstraße 2254 aus Richtung Bönnigheim kommend und wollte im weiteren Verlauf auf die B 27 einfahren. Hierbei achtete er mutmaßlich nicht auf eine von links herannahende, vorfahrtsberechtigte 24-Jährige, die mit einem VW Polo auf der B 27 von Lauffen am Neckar kommend in Richtung Kirchheim am Neckar unterwegs war. In der Folge stießen beide Verkehrsteilnehmer zusammen, sodass der 63-Jährige auf die Fahrzeugfront des VW aufgeladen wurde und gegen die Frontscheibe prallte. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Darüber hinaus befanden sich Mitarbeiter der Straßenmeisterei Besigheim zur Beseitigung von Betriebsstoffen vor Ort. Im Zuge der Unfallaufnahme, der Bergungsmaßnahmen und der Reinigungsarbeiten war die B 27 im Bereich der Unfallstelle bis etwa 12:30 Uhr voll gesperrt.

Ludwigsburg: Unfall beim Abbiegen

Zwei Leichtverletzte und etwa 25.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 08:05 Uhr auf der Landestraße 1129 zwischen Freiberg am Neckar und Ludwigsburg-Hoheneck ereignete. Eine 73-jährige Frau war zur genannten Zeit mit einem Citroen auf der Landesstraße in Richtung Ludwigsburg-Hoheneck unterwegs und wollte im weiteren Verlauf nach links auf die Kreisstraße 1663 (Heimengasse) abbiegen. Beim Abbiegemanöver stieß sie vermutlich aus Unachtsamkeit im Einmündungsbereich mit einer entgegenkommenden 53-jährigen Audi-Lenkerin zusammen, die in Richtung Freiberg am Neckar fuhr. Beide Frauen erlitten hierdurch leichte Verletzungen und mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihre Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

