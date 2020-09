Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Renningen; Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Magstadt; Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Ehningen

Ludwigsburg (ots)

Renningen: Unfallflucht mit 2.500 Euro Sachschaden

Ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem VW Touareg, der am Dienstag in der Weil der Städter Straße in Renningen auf einem Bahnhofsparkplatz abgestellt war. Zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen die Beifahrerseite des VW. Anschließend suchte er das Weite und kümmerte sich nicht um den Unfall. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 6050.

Magstadt: Führerschein beschlagnahmt

Vermutlich weil sich ein 59-Jähriger alkoholisiert an das Steuer eines VW setzte, kam es am Dienstag gegen 18:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Magstadt. Der VW-Lenker war auf der Kniebisstraße unterwegs und streifte beim Vorbeifahren einen geparkten Citroën, wodurch ein Gesamtschaden von etwa 9.000 Euro entstand. Während der anschließenden Unfallaufnahme stellten hinzugezogene Polizeibeamte bei dem 59-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Nach einem Atemalkoholtest musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Ehningen: 34-Jährigen in Gewahrsam genommen

Im Rahmen einer Wartezeit hielt sich ein 34-jähriger Mann am Dienstagvormittag in der Böblinger Straße in Ehningen mit einem 3,5 Tonnen Lkw auf dem Parkplatz einer Firma auf. Als er gegen 12:00 Uhr mit seinem Lkw zu einer Ladezone vorfahren durfte, bemerkte ein Firmenmitarbeiter kurz darauf, dass der Fahrer offenbar ein alkoholisches Getränk zu sich nahm. Aufgrund dieser Feststellung alarmierte er die Polizei, um eine anschließende Trunkenheitsfahrt zu vermeiden. Beim Eintreffen an der Örtlichkeit war die Fahrertür geöffnet und der 34-Jährige schlief im Innenraum des Fahrzeugs. Nachdem der Schlafende geweckt worden war, bemerkten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem Lkw-Fahrer. Da ein durchgeführter Atemalkoholtest positiv verlief, sollte der Mann in ein Krankenhaus gebracht werden. Auf der Fahrt dorthin war der 34-Jährige zur Eigensicherung mittels Handschließen gefesselt. Beim Transport zum Krankenhaus kippte plötzlich die Stimmung des zunächst friedlichen Mannes. Er war zeitweise aggressiv und spuckte in den Fußraum des Streifenwagens. Nachdem sich der Mann im Krankenhaus vorübergehend beruhigt hatte, kam es bei der anschließenden Blutentnahme seitens des 34-Jährigen zu Widerstandshandlungen. Er wehrte sich vehement gegen die Maßnahme und verletzte hierbei einen Polizisten, der den Querulanten zusammen mit einer Kollegin festhielt. Schlussendlich wurde der Mann am Boden fixiert und die Blutentnahme vollzogen. Aufgrund seiner Verfassung verblieb der Mann bis zum späten Abend in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Böblingen. Da er während des Einsatzes die Beamten beleidigte und angriff, muss er nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Zudem wurde sein Führerschein einbehalten. In Bezug auf den Tatvorwurf Trunkenheit im Verkehr ist derzeit noch nicht bekannt, ob der 34-Jährige auf dem Weg vom Parkplatz zur Ladezone schon unter Alkoholeinfluss stand. Diesbezüglich muss das Ergebnis der Blutentnahme abgewartet werden.

