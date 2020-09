POL-LB: Böblingen: Unfallflucht (3); Holzgerlingen: versuchte Körperverletzung auf dem Rathausplatz

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Böblingen: Unfallflucht

Ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstand am Montag zwischen 07.20 Uhr und 15.30 Uhr bei einer Unfallflucht im Herdweg in Böblingen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Ausparken gegen einen danebenstehenden Kia und machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031/13-2500 beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

Böblingen: Unfallflucht

Zeugen sucht das Polizeirevier Böblingen im Zusammenhang mit einer Unfallflucht, die sich am Dienstag zwischen 09.30 Uhr und 14.00 Uhr in der Jägerstraße in Böblingen ereignete. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen Smart Roadster, der am Fahrbahnrand stand. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter Tel. 07031/13-2500 entgegen.

Böblingen: Unfallflucht auf der B 464

Im Bereich der Autobahnanschlussstelle Böblingen Hulb kam es am Dienstag gegen 16.25 Uhr zu einer Unfallflucht, zu der das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, noch Zeugen sucht. Ein 35 Jahre alter Mercedes-Lenker war auf der B 464 in Richtung der Autobahnanschlussstelle unterwegs, um im weiteren Verlauf auf die Autobahn 81 in Fahrtrichtung Singen aufzufahren. Der 35-Jährige befuhr den rechten Fahrstreifen der Parallelfahrbahn der B 464. Kurz vor dem Fahrbahnteiler in Richtung der Autobahn wechselte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker von der linken Fahrspur auf den rechten Fahrstreifen. Mutmaßlich hatte der Unbekannte den Mercedes übersehen und stieß in der Folge mit diesem zusammen. Der Unbekannte setzte seine Fahrt anschließend weiter auf der Parallelfahrbahn der B 464 in Richtung Holzgerlingen fort, während der 35-Jährige auf die Autobahn auffuhr und im weiteren Verlauf die Polizei alarmierte. Der unbekannte Fahrer soll zwischen 25 und 40 Jahren alt sein, hatte eine Brille auf und braune, mittellange Haare. Er trug eine zudem eine blaue Kappe. Bei dem Fahrzeug soll es sich um eine ältere, graue BMW Limousine mit Böblinger Kennzeichen (BB-) gehandelt haben. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

Holzgerlingen: versuchte Körperverletzung auf dem Rathausplatz

Am Dienstag gegen 22.10 Uhr kam es zu einer versuchten Körperverletzung auf dem Rathausplatz in Holzgerlingen. Ein 45 Jahre alte Renault-Fahrer hatte dort angehalten und sich anschließend in eine Bankfiliale begeben. Der 16-jährige Sohn blieb im Fahrzeug zurück. Nun setzte sich zunächst ein alkholisierter 38-Jährige auf den Fahrersitz und verlangte von dem Jugendlichen den Zündschlüssel und nachdem dieser auf Aufforderung ausgestiegen war, setzte sich ein ebenfalls alholisierter 27 Jahre alter Mann ins Auto und forderte ebenfalls den Zündschlüssel. Auch dieser stieg schließlich wieder aus. Als der 45-Jährige zurückkehrte, fuhr der 27-Jährige mit einem E-Roller um den Renault herum und streifte den PKW. Mutmaßlich war er aufgrund des Alkoholeinflusses nicht im Stande den Roller sicher führen zu können. Im Zuge dessen kam es zu einem Streit zwischen dem 45-Jährigen und den beiden Männern. Hierbei versuchte der 38-Jährige den PKW-Fahrer zu schlagen. Im weiteren Verlauf wurde die Polizei alarmiert. Gegenüber den eingesetzten Beamten verhielt sich der 38 Jahre alte Mann ebenfalls aggressiv. Er schrie und fuchtelte herum. Einen Platzverweis wollte er nicht befolgten. Als ein Polizeibeamter hierauf den Platzverweis durch Wegführen durchsetzen wollte, schlug der 38-Jährige gegen die Hand des Beamten. Daraufhin wurde er zu Boden gebracht, wobei er leicht verletzt wurde. Beide Männer wurden nun zum Polizeirevier Böblingen gebracht. Sie mussten sich schließlich beide einer Blutentnahme unterziehen, da der Verdacht besteht, dass auch 38-Jährige alkoholisiert mit dem Roller gefahren ist. Darüber hinaus muss der 38-Jährige auch mit einer Anzeige wegen versuchter Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.

