Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Grillhütte geht in Flammen auf

Konstanz (ots)

Die Grillhütte am Ende der Rudolf-Diesel-Straße ist am Sonntagabend in Flammen aufgegangen. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Die Feuerwehr Konstanz kam nach dem Brandalarm gegen 19.30 Uhr einging, sofort an die Brandstelle in dem Parkgelände und löschte die brennende Holzhütte mit 20 Mann und 5 Fahrzeugen. Der Schaden beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf etwa 2000 bis 3000 Euro. Wie der Brand genau entstand, ist noch unklar. Zeugenangaben zufolge sollen sich kurz zuvor drei Personen noch an der Stelle aufgehalten haben. Weitere Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei Konstanz unter 07531 9950 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell