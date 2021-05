Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen

Landkreis Tuttlingen) Hoher Blechschaden bei Frontalzusammenstoß (03.05.2021)

Emmingen-Liptingen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro verursacht hat ein Autofahrer am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Kreisstraße 5929 zwischen Hattingen und Emmingen. Ein 42-jähriger VW-Fahrer war mit seinem Van in Richtung Emmingen unterwegs, wobei er auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Mercedes 250 E zusammen, den ein 24-Jähriger fuhr. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell