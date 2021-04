Polizei Düren

POL-DN: Von der Sonne geblendet und Roller übersehen

Langerwehe (ots)

In Merode kam es am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Pkw und ein Kleinkraftrad beteiligt waren. Ein 62-Jähriger aus Langerwehe wurde dabei schwer verletzt.

Eine 58 Jahre alte Autofahrerin aus Langerwehe hatte um 13:35 Uhr die Kreuzherrenstraße befahren und beabsichtigt, die Kreuzung mit der K 27 geradeaus zu überqueren. Sie hielt ihren Wagen zunächst an, um dem bevorrechtigen Querverkehr die Vorfahrt zu gewähren. Als sie wieder anfuhr, kollidierte sie im Kreuzungsbereich mit einem aus ihrer Sicht von links kommenden Roller, den sie eigenen Angaben zufolge nicht wahrgenommen hatte.

Das Zweirad wurde geführt von einem 62-Jährigen, der den Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern konnte. Fahrer und Kleinkraftrad kamen durch die Kollision zu Fall, der Langerweher wurde dabei schwer verletzt. Nach einer ersten Behandlung an der Unfallstelle brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die Unfallverursacherin blieb körperlich unverletzt, die Höhe des entstandenen Sachschadens an den Fahrzeugen wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell