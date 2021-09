Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand einer Tiefgarage mit hohem Sachschaden

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag dem 11.09.2021 gg. 01.48h wurde die integrierte Leitstelle Ludwigshafen über eine Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage in der Knollstraße in Kenntnis gesetzt. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei sowie weiteren Rettungskräften konnte festgestellt werden dass mindestens zwei Pkw im Vollbrand standen. Durch den Brand wurden weitere Pkw sowie ein über der Tiefgarage gelegener Lebensmittelmarkt in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt! Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist im Moment noch nicht bekannt. Es wird mit Hochdruck in alle Richtungen ermittelt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach ersten Ermittlungen auf ca. 1,5 Millionen Euro.

