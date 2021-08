Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Leicht verletzt wurde ein 30-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Römerstraße/Ermelinghofstraße am Montag, 9. August. Gegen 22.10 Uhr ging der 30-Jährige bei Rotlicht über die Fußgängerfurt der Römerstraße in östliche Richtung. Ein 53-jähriger Toyota-Fahrer befuhr die Römerstraße in südlicher Richtung und stieß mit dem Fußgänger zusammen. Der Fußgänger wurde von einem Krankenwagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, wo er nach ambulanter behandlung wieder entlassen wurde. Es entstand Sachschaden von zirka 800,- Euro. (kt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell