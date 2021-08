Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Leichtkraftfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Leicht verletzt wurde eine 16-jährige Leichtkraftfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Marker Dorfstraße am Montag, 9. August. Gegen 16.20 Uhr befuhr die 16-Jährige die Marker Dorfstraße in östlicher Fahrtrichtung. Ein 47-jähriger Passat-Fahrer fuhr in der Nähe der Einmündung Feuerdornstraße vom rechten Fahrbahnrand an und beabsichtigte dann zu wenden. Es kam dann zum Zusammenstoß, wobei die 16-Jährige stürzte. Sie wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Der Passat war nicht mehr fahrbereit und wurde daher abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 15.000,- Euro. (kt)

