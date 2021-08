Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 82-Jährige durch Trickbetrüger bestohlen

Hamm-Heessen (ots)

Zwei Männer verschafften sich am Freitag, 6. August, unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung einer 82-Jährigen und stahlen Bargeld.

Gegen 15.20 Uhr klingelten die beiden Betrüger an der Haustür der Seniorin auf der Karlstraße und gaben an, den Wasserdruck überprüfen zu müssen. Einer der Männer ging direkt in den Keller, der andere hielt sich mit der Seniorin in ihrem Badezimmer auf und beauftragte sie damit, den Wasserdruck des Duschkopfes dauerhaft zu überprüfen. Anschließend teilte er der 82-Jährigen mit, dass sie Geld für ihre Wasserrechnung zurückerstattet bekommen würde. Dafür müsse sie allerdings Geld wechseln.

Nachdem die Seniorin in einem anderen Raum aus einer Geldkassette Wechselgeld holte und damit ins Bad zurückkehrte, verwickelte der Betrüger sie in ein Gespräch. Als die beiden Personen dann kurze Zeit später das Haus verließen, bemerkte die 82-Jährige, dass aus der Geldkassette Bargeld gestohlen wurde.

Die Betrüger sind geschätzt zwischen 40 und 45 Jahre alt, 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß und haben ein westeuropäisches Erscheinungsbild. Beide trugen eine blaue Jacke und eine blaue Hose und sprachen akzentfrei Deutsch.

Hinweise zu den unbekannten Männern nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell