POL-KS: Brand nach Kellereinbruch in Mehrparteienhaus: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Am gestrigen frühen Sonntagmorgen brannte es im Keller eines Mehrparteienhauses in der Kasseler Schillerstraße. Ein Bewohner war durch den ausgelösten Rauchwarnmelder im Treppenhaus auf die Rauchentwicklung aufmerksam geworden und hatte die Feuerwehr alarmiert, die das Feuer schnell löschte. Verletzt wurde niemand. Wie sich anschließend herausstellte, hatten unbekannte Täter zuvor einen Kellerverschlag aufgebrochen und hiernach offenbar das Feuer gelegt. Die Beamten des Kommisariats 11 der Kasseler Kripo ermitteln nun wegen schwerer Brandstiftung und suchen Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Der Bewohner des Hauses in der Schillerstraße, nahe der Erzbergerstraße, war gegen 5:15 Uhr auf die Rauchentwicklung aufmerksam geworden. Wie die an der Brandstelle eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, war der Brand der hölzernen Abtrennungen zwischen den Kellerverschlägen durch einen vorsätzlich entzündeten Jutesack verursacht worden. Aufgrund der Rauchentwicklung wurden auch die Wände im Treppenhaus durch Verrußung in Mitleidenschaft gezogen. Ein größerer Gebäudeschaden blieb aber aus. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 3.000 Euro beziffert. Wie der Nutzer des betroffenen Kellerverschlags nach den Löscharbeiten feststellte, war dieser offenbar im Laufe der Nacht gewaltsam aufgebrochen und Werkzeuge sowie zwei Bierflaschen daraus gestohlen worden. Ob die Täter das Feuer möglicherweise gelegt hatten, um Spuren des Kellereinbruchs zu beseitigen, ist bislang noch ungeklärt.

Die Ermittler des K 11 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die möglicherweise Verdächtiges im Tatortsbereich beobachtet haben oder Täterhinweise geben können, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

