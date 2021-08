Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Hausbewohner schlägt Einbrecher in die Flucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 7. August, versuchten drei unbekannte Männer gegen 2.45 Uhr in ein Mehrfamilienhaus am Bockumer Weg einzubrechen.

Sie wollten eine Tür aufhebeln, wurden dabei allerdings von einem 50-jährigen Bewohner des Hauses gestört. Daraufhin ergriffen sie zu Fuß die Flucht und liefen in Richtung Memeler Straße davon.

Alle drei Männer waren etwa 1,80 Meter groß und trugen eine schwarze, medizinische OP-Maske. Zusätzlich hatten alle drei jeweils eine schwarze Sporttasche bei sich. Einer der Unbekannten war mit einer schwarzen Base-Cap und einer schwarzen Trainingsjacke bekleidet, geschätzt zwischen 20 und 22 Jahre alt und sehr schlank.

Hinweise zu den drei unbekannten Männern nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell