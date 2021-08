Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Autos im Stadtgebiet beschädigt

Hamm (ots)

Insgesamt elf Autos beschädigten Unbekannte am Wochenende im gesamten Stadtgebiet. Auf der Alleestraße hörte ein Zeuge am Samstag, 7. August, gegen 1 Uhr, einen lauten Knall und daraufhin den beschädigten Seitenspiegel eines VW Multivans. Auf der Grünstraße und der Königstraße wurden bereits am Freitag ein Renault und ein Ford beschädigt. In Hamm Uentrop griffen Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag gleich drei Fahrzeuge auf der Straße An der Dorfeiche an. Beschädigt wurden ein Hyundai, ein VW und ein Mini. Auch in Bockum-Hövel wurden drei Fahrzeuge beschädigt: ein VW in der Memeler Straße und zwei Fords in der Straße Hölter. In der Markusstraße in Pelkum und auf dem Bockelweg in Heessen waren ein BMW respektive ein Renault Ziel von Unbekannten. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei Hamm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wenden Sie sich bitte an die 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (mg)

