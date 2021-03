Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57581 Katzwinkel, Knappenstr. 35 (ots)

Am Fr., 05.03.2021, gegen 15 Uhr, befuhren eine 18-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Ford KA und nachfolgend ein 18-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Seat Leon die Knappenstr. aus Richtung Wehbach kommend in Richtung Niedergüdeln. Verkehrsbedingt musste die vorausfahrende Ford-Fahrerin abbremsen. Aus Unachtsamkeit fuhr der Seat-Fahrer auf. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ca. 4000,-EUR Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell