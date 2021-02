Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Pkw+Unfallfahrer ohne erforderliche Fahrerlaubnis+Autofahrer fährt gegen Ortsschild+Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht+Fahrradfahrer leicht verletzt+Bussard wird wieder aufgepäppelt

Landkreis Verden (ots)

Einbruch in Pkw Verden. Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 7:15 und 17:50 Uhr, öffneten unbekannte Täter gewaltsam die Fensterscheibe eines schwarzen VW in einem Parkhaus in der Straße "Am Nordertor". Ob die Unbekannten hierbei Diebesgut erlangen konnten, ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Verden unter der Telefonnummer 04231/8060 entgegen.

Unfallfahrer ohne erforderliche Fahrerlaubnis Achim. Auf der Autobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven kam am späten Mittwochnachmittag ein 32-jähriger Autofahrer mit seinem Anhänger aus bisher ungeklärter Ursache ins Schleudern. Der Anhänger riss dabei vom Zugfahrzeug, überschlug sich und blieb auf dem Hauptfahrstreifen liegen. An dem Anhänger sowie dem darauf transportierten Pkw entstand Sachschaden. Der Fahrbahnbelag wurde zudem beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Die Autobahn 27 musste in Richtung Cuxhaven für die Bergungsarbeiten ca. 30 Minuten komplett gesperrt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich letztlich heraus, dass der 32-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Polizei hat daher ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Autofahrer fährt gegen Ortsschild Verden. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag in der Wellenbergstraße, als ein 18-jähriger Autofahrer nach ersten Erkenntnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und mit dem Ortsschild "Walle" kollidierte. Der 18-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht Kirchlinteln. Am Mittwochmorgen, gegen 9:35 Uhr, berührte ein derzeit unbekannter Autofahrer in der Hauptstraße (L171), in Höhe einer dortigen Apotheke, einen auf dem Seitenstreifen geparkten Pkw und beschädigte diesen hierbei. Anschließend fuhr die unbekannte Person ohne Anzuhalten weiter in Richtung Visselhövede. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein graues Auto mit dem Ortskennzeichen "VER" gehandelt haben. Mögliche Zeugen können die Polizei in Kirchlinteln unter Telefon 04236/943370 erreichen.

Fahrradfahrer leicht verletzt Oyten. In der Stader Straße kam es am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 29-jährigen Transporterfahrer und einem 78-jährigen Fahrradfahrer. Nach derzeitigen Erkenntnissen berührte der Transporterfahrer den Fahrradfahrer beim Überholen, wodurch der 78-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Eine Behandlung im Krankenhaus war zunächst nicht erforderlich.

Bussard wird wieder aufgepäppelt (mit Bild) Langwedel. Am Montagnachmittag wurde der Polizei ein im Dickicht verfangener und kauernder Bussard im Ziegeleiweg gemeldet. Der unterernährte Zustand des Greifvogels bestätigte sich auch nach Inaugenscheinnahme eines örtlichen Tierarztes a.D., sodass die Beamten den Bussard in eine Tierarztpraxis fuhren. Der Greifvogel war hierbei so geschwächt, dass er sich ohne Widerstand transportieren ließ. Nach einer Untersuchung in der Praxis wird er von dort in eine Auffangstation verbracht und gepflegt. Im Anschluss soll das Tier wieder in die freie Wildbahn entlassen werden.

