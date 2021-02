Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Lkw verliert Eis vom Dach - Unfall (Ergänzung der Unfallzeit)

Landkreis Verden (ots)

Lkw verliert Eis vom Dach - Unfall Achim. Auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg verlor am Dienstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, nach derzeitigen Erkenntnissen ein unbekannter Lkw-Fahrer eine Eisplatte von seinem Dach. Diese stürzte auf den Überholfahrstreifen und beschädigte das Auto eines 23-Jährigen. Während der Autofahrer auf dem nachfolgenden Parkplatz anhielt, fuhr der Lkw-Fahrer weiter. Am Pkw entstand ein Schaden von ungefähr 2500 Euro. Die Polizei sucht mögliche Zeugen. Diese können die Autobahnpolizei Langwedel unter der Telefonnummer 04232/945990 erreichen.

