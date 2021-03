Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Gerichtsstr. 6 (ots)

Am Fr., 05.03.2021, gegen 14:00 Uhr, hatte eine 19-jährige Fahrzeugführerin ihren grauen Pkw Mazda 2 in der Gerichtsstraße in Höhe Haus Nr. 6 am linken Fahrbahnrand abgestellt. Bei der Gerichtsstraße handelt es sich um eine Einbahnstraße. Der Bereich der Unfallstelle ist wegen einer Baustelle zusätzlich als Sackgasse ausgewiesen. Gegen 14:45 Uhr kam die 19-Jährige zu ihrem Pkw zurück. In der Zwischenzeit hatte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vor ihrem Pkw ein- oder ausgeparkt und dabei ihr Fahrzeug gestreift. Am Pkw entstand ca. 1000,-EUR Sachschaden. Unerlaubt entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

