POL-UL: (GP) Göppingen - Senior nach Unfall verstorben

Für einen 85-Jährigen kam am Dienstag in Göppingen jede Hilfe zu spät.

Wie die Polizei berichtet, war der Senior gegen 13.30 Uhr mit seinem Mofaroller unterwegs. Er wartete zunächst an der Einmündung der Vorderen Karlstraße in die Ulmer Straße. Auf der Ulmer Straße wartete derweil eine 29-Jährige mit ihrem Auto. Sie wollte nach links in die Vordere Karlstraße fahren. Plötzlich habe der Mofafahrer Gas gegeben, schilderte ein Zeuge später der Polizei. Der 85-Jährige sei mit dem Zweirad gegen das Auto der 29-Jährige geprallt. Dann sei er umgestürzt und verstorben. Alle Bemühungen des Rettungsdienstes waren vergeblich. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, um die genaue Ursache des Unfalls zu ermitteln. Die Ermittler schätzen den Schaden an den Fahrzeugen auf rund 10.000 Euro.

