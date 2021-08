Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Randalierer am Hähnchenwagen

Hamm-Heessen (ots)

Nach einer Sachbeschädigung und Körperverletzung am Samstag, 7. August, an einem Hähnchenwagen an der Ahlener Straße konnten Polizeibeamte den Randalierer nach einer Verfolgung stellen.

Ein 31-jähriger Mann aus Hamm rastete gegen 15.45 Uhr komplett aus, als der Imbissbedienung ein Teil seiner Bestellung versehentlich aus der Hand fiel. Das nahm der Kunde zum Anlass, die Bedientheke aus der Verankerung zu reißen und den Verkäufer zu bespucken.

Zuvor versuchte er, sein Fahrrad über die Theke zu werfen, was aber mißlang. Mit erhobenen Fäusten begab er sich dann in den Imbisswagen, bedrohte und beleidigte den 30-jährigen Verkäufer und flüchte anschließend mit dem Fahrrad.

Umgehend alarmierte Polizeibeamte konnten den Randalierer im Rahmen der Fahndung am Heessener Markt auf seinem Rad entdecken. Die mehrfachen Aufforderungen, anzuhalten, ignorierte der 31-Jährige.

Den Beamten gelang es nach einer weiteren Verfolgung zu Fuß, den Mann in der Cardijnstraße zu stoppen. Bei seiner Festnahme wehrte er sich mit Schlägen und Tritten. Mit großer Kraftanstrengung konnte er schließlich gefesselt werden. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Randalierer in ein Krankenhaus.

Der Imbissverkäufer und die Polizisten blieben unverletzt. Die Liste der Tatvorwürfe gegen den 31-Jährigen ist lang: Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.(hei)

