POL-PPRP: Raub nach Unterrichtsende im Stadtteil Nord

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, 10.09.2021, gegen 13.20 Uhr, hatte ein 14jähriger Ludwigshafener Unterrichtsende in einer Realschule im Stadtteil Nord und wollte fußläufig nach Hause gehen. Nach ca. drei Minuten Fußweg sei er von einer ca. 10-köpfigen Personengruppe (alles männliche Jugendliche) von hinten aufgefordert worden stehen zu bleiben. Danach hätte ein Jugendlicher aus der Gruppe ein ca. 15cm langes Butterfly-Messer gezogen und in der Hand gehalten. Ein weiterer Jugendlicher hätte den 14jährigen Ludwigshafener gefragt, ob er Geld einstecken hätte. Als dies der 14jährige verneinte, hätte ihm ein anderer Jugendlicher aus der Gruppe seine Umhängetasche abgenommen und diese Tasche durchsucht. Hierbei hätte dieser Jugendliche Geld aufgefunden, diesen Geldschein an sich genommen und dem 14jährigen wieder die Umhängetasche ausgehändigt. Die Gruppe hätte sich danach fußläufig entfernt. Der 14jährige ging nach Hause und informierte seinen Vater über den Vorfall. Danach erschienen beide Personen auf der Polizeidienststelle und beanzeigten den Vorfall.

Der geschädigte Jugendliche gab an, dass er die Jugendlichen aus der Gruppe noch nie gesehen hätte. Der 14jährige beschrieb die Personen als südländisch, ca. 15-17 Jahre alt, bekleidet mit schwarzen oder blauen Jeans, teilweise mit längeren nach hinten zusammengebrachten Haaren und schwarzen Nike-Schuhen.

