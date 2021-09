Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrraddiebstahl innerhalb kürzester Zeit aufgeklärt

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, dem 10.09.2021, gegen 08:00 Uhr, wendete sich ein 26jähriger Mann in der Hohenzollernstraße an eine vor Ort befindliche Funkstreife, da dessen Fahrrad entwendet worden sei. Etwa 2 Stunden später konnte in der Nähe des Klinikums Ludwigshafen ein amtsbekannter 47jähriger Mann angetroffen werden, welcher auf eben jenem Fahrrad unterwegs war. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Der Eigentümer konnte hierüber zeitnahe informiert werden.

Für derartige Vorfälle wird seitens der Polizei angeraten Lichtbilder des eigenen Fahrrads zu fertigen, zugehörige Unterlagen wie z.B. Rechnungen aufzubewahren und insbesondere die zugehörige Rahmennummer zu notieren. Jedes bekannte Detail über das etwaig entwendete Fahrrad kann dem Auffinden und Zuordnen zuträglich sein.

