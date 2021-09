Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht Industriestraße

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 08.09.2021, 12:00 Uhr und Freitag, dem 10.09.2021, 18:00 Uhr, parkte der Geschädigte seinen PKW VW auf dem Parkplatz des Lidl-Markts in der Industriestraße. Bei seiner Rückkehr stellte der Mann einen Schaden am linken Heckbereich fest. Vermutlich touchierte ein anderes Fahrzeug den PKW beim Ein- oder Ausparken an der benannten Örtlichkeit. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

