Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wer hat etwas gesehen?

Ludwigshafen (ots)

Am 09.09.2021, gegen 7:30 Uhr, fuhr ein 14-Jähriger mit seinem E-Scooter auf dem Bürgersteig der Rohrlachstraße. An der Kreuzung zur Valentin-Bauer-Straße musste er an einer roten Ampel halten. Dabei hätten seine Bremsen versagt und er sei ein kleines Stück auf die Straße gerollt. Eine bislang unbekannte Person sei indes mit ihrem Auto von der Frankenthaler Straße in die Lorintallee gefahren. Nach Angaben des Jugendlichen hätte auch diese eine rote Ampel gehabt. Es kam zum Zusammenstoß. Hierdurch wurde der E-Scooter beschädigt und der 14-Jährige leicht verletzt. Die unbekannte Person sei ohne anzuhalten weitergefahren.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet um sachdienliche Hinweise an Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell