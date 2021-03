Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigungen durch Zukleben von Türschlössern

Prüm (ots)

Prüm, 07. März 2021

In der Nacht von Freitag, 05.03.2021 auf Samstag, 06.03.2021 wurden an zwei gewerblichen Eingangstüren in der Prümer Hahnstraße die Türschlösser durch bisher unbekannte Täter mittels Sekundenkleber zugeklebt. Die Schlösser sind somit irreparabel funktionsunfähig beschädigt. Es ist ein Schaden im hohen dreistelligen Bereich entstanden.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

