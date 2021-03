Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Erneutes Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinwirkung

Manderscheid Eifel (ots)

Am Samstag, 06.03.2021, gegen 10.40 Uhr, wurde ein 66-jähriger Pkw-Fahrer in der Kurfürstenstraße in Manderscheid angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Pkw-Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter Alkoholeinwirkung. Ein Alkoholtest ergab 1,5 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Da der Fahrer in den letzten zwei Monaten bereits mehrfach wegen gleichen Delikten in Erscheinung getreten ist und die vorherigen polizeilichen Gefährderansprachen ergebnislos verliefen, wurde sein Fahrzeug zur Verhinderung weiterer Fahrten sichergestellt.

