POL-D: Taschendiebin am Carlsplatz - Festnahme - Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots)

Eine 40-jährige polizeibekannte Taschendiebin befindet sich seit heute in Untersuchungshaft. Angestellte eines Supermarkts am Carlsplatz hatten sie am Samstagnachmittag auf frischer Tat ertappt und die Polizei verständigt.

Zur Tatzeit hatte die Beschuldigte einer 75-jährigen Düsseldorferin die Geldbörde aus dem Rollator entwendet. Das Geschehen wurde beobachtet und die Beschuldigte konnte festgehalten werden. Zuvor hatte sie noch versucht ihre Beute in einem Blumenkübel zu entsorgen. Die Frau mit rumänischer Staatsangehörigkeit hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und ist polizeibekannt. Sie befindet sich in Untersuchungshaft

