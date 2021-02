Polizei Düsseldorf

POL-D: ***Meldung der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - Duisburg - A 42 - Pkw-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 18. Februar 2021, 16.30 Uhr

Schwer verletzt wurde am Donnerstagnachmittag ein Pkw-Fahrer bei einem Alleinunfall auf der A 42 bei Duisburg. Der Mann war mit seinem Auto mit einem Betonabweiser und der Mittelschutzplanke kollidiert.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei war der 46-Jährige mit seinem VW auf der A 42 in Richtung Dortmund unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Duisburg-Baerl verlor er bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto, schleuderte nach rechts und kollidierte mit einem Betonabweiser. Anschließend schleuderte er nach links und stieß dort gegen die Mittelschutzplanke. Ein Ersthelfer kümmerte sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und des Notarztes um den schwer verletzten Fahrer. Er wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

