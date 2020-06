Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Mit einer Flasche nach seiner Partnerin geworfen und Platzverweis erhalten - nach erneutem Antreffen folgte eine Nacht im polizeilichen Gewahrsam

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagnachmittag, 22.06.2020, wurde die Polizei alarmiert, weil es im Banter Weg zu einem Streit zwischen zwei Partnern kam. Im Rahmen der zunächst verbalen Streitigkeiten beleidigte ein Mann im Beisein der Kinder seine und warf kurze Zeit später mit einer Flasche nach ihr. Die eingesetzten Beamten erteilten dem 24-Jährigen einen Platzverweis, dem er zunächst nachkam. Um kurz nach 23 Uhr wurde die Polizei erneut alarmiert, weil der 24-Jährige versuchen würde, in die Wohnung zu gelangen. Dieser wurde daraufhin von den eingesetzten Beamten bis in die frühen Morgenstunden in Gewahrsam genommen. Die Beamten leiteten gegen den 24-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

