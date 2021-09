Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall durch Gaffen

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, dem 10.09.2021, gegen 14:40 Uhr, befand sich eine Funkstreife der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in der Carl-Bosch-Straße und war dort mit einer Verkehrsunfallaufnahme beschäftigt. Ein 29jähriger PKW-Fahrer ließ sich in seiner Neugierde derart ablenken, dass er die vor ihm befindlichen und auf Grund der Verkehrssituation vor Ort abbremsenden Fahrzeuge aus den Augen verlor. Auf Grund dessen fuhr der Mann einem vorausfahrenden Roller auf und schob diesen auf den wiederum davor befindlichen PKW. Der 61jährige Rollerfahrer stürzte hierbei und verletzte sich. Gegen den PKW-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Die Polizei bitte darum sich im Straßenverkehr auf eben diesen zu konzentrieren. Häufig kommt es durch sogenannte "Gaffer" zu Folgeunfällen oder auch Ablenkungen oder gar Behinderungen der Einsatzkräfte vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell