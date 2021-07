Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannte stehlen hochwertiges Pedelec

Osnabrück (ots)

Unbekannte entwendeten am Samstagmorgen in der Kolpingstraße ein hochwertiges Pedelec der Marke Focus, Modell Jarifa² 6.6. Das anthrazit-schwarze Fahrrad stand zwischen 09 und 12 Uhr angeschlossen vor einer dortigen Bildungsstätte, als sich Diebe an dem Schloss zu schaffen machten und das Pedelec mitnahmen. Auffällig an dem Rad ist ein orangefarbener Aufkleber auf dem Rahmen. Wer Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Rades geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2115 oder 327-3240.

